living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 قتلى في فيضانات وسط اليابان

23
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في إيشيكاوا، شبه الجزيرة النائية الواقعة وسط اليابان التي ضربها زلزال مطلع العام.
 
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى إن حصيلة الضحايا هي 6 قتلى.
 
وقال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية لوكالة "فرانس برس"، إن الحصيلة هي قتيل و5 في حالة "توقف القلب والتنفس"، وهو مصطلح يستخدم في اليابان لوصف حالة الوفاة قبل أن يؤكدها طبيب.
 
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فاضت عشرات الأنهار مما تسبب بأضرار جسيمة في منطقة لم تنهض بعد من تداعيات الزلزال الذي ضربها في الأول من يناير، وأوقع ما لا يقل عن 374 قتيلا.
 
وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن المنطقة شهدت هطول أمطار غزيرة بكميات غير مسبوقة.
 
وتجاوزت كمية المتساقطات بين السبت والأحد في واجيما 540 مليمترا، وهو رقم غير مسبوق منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1976.
 
وكانت السلطات المحلية في مقاطعة إيشيكاوا الواقعة على ساحل بحر اليابان، دعت حوالى 110 آلاف شخص إلى إخلاء منازلهم، في حين أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حالة تأهب قصوى في المنطقة.
 
وبالإضافة إلى الفيضانات، أدت السيول والأمطار إلى انهيارات أرضية نجم عنها انقطاع الكثير من الطرقات، في حين انقطعت الكهرباء عن حوالي 6200 منزل والمياه عن 1700 منزل على الأقل، وفق السلطات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   