6 قتلى في فيضانات وسط اليابان

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لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في إيشيكاوا، شبه الجزيرة النائية الواقعة وسط اليابان التي ضربها زلزال مطلع العام.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى إن حصيلة الضحايا هي 6 قتلى.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية لوكالة "فرانس برس"، إن الحصيلة هي قتيل و5 في حالة "توقف القلب والتنفس"، وهو مصطلح يستخدم في اليابان لوصف حالة الوفاة قبل أن يؤكدها طبيب.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فاضت عشرات الأنهار مما تسبب بأضرار جسيمة في منطقة لم تنهض بعد من تداعيات الزلزال الذي ضربها في الأول من يناير، وأوقع ما لا يقل عن 374 قتيلا.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن المنطقة شهدت هطول أمطار غزيرة بكميات غير مسبوقة.

وتجاوزت كمية المتساقطات بين السبت والأحد في واجيما 540 مليمترا، وهو رقم غير مسبوق منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1976.

وكانت السلطات المحلية في مقاطعة إيشيكاوا الواقعة على ساحل بحر اليابان، دعت حوالى 110 آلاف شخص إلى إخلاء منازلهم، في حين أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حالة تأهب قصوى في المنطقة.

وبالإضافة إلى الفيضانات، أدت السيول والأمطار إلى انهيارات أرضية نجم عنها انقطاع الكثير من الطرقات، في حين انقطعت الكهرباء عن حوالي 6200 منزل والمياه عن 1700 منزل على الأقل، وفق السلطات.