ضربة روسية على خاركيف!

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أوقع هجوم روسي ليلي على مبان سكنية في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، 21 جريحا مساء السبت بينهم ثلاثة قصّر تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما كما أعلن الحاكم الإقليمي الأحد.



وكتب أوليغ سينيغوبوف على تطبيق تلغرام، "أصيب 21 شخصا بجروح بينهم فتاة في الـ17 من العمر وطفلة في الثامنة من العمر"، مضيفا أن ثمانية أشخاص أدخلوا الى المستشفى بينهم اثنان في حالة خطرة.



وقعت الضربة مساء السبت في أحد أحياء خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، المدينة القريبة من الحدود مع روسيا وكانت تعد 1,4 مليون نسمة قبل الحرب. وتتعرّض خاركيف بشكل دوري للقصف منذ بدء الغزو الروسي مطلع العام 2022.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا "استهدفت مبنى سكينا عاديا بقنابل جوية".



وأوضح سينيغوبوف أن عشرات السكان "كانوا نائمين" عند وقوع الضربة، مشيرا الى أن أضرارا لحقت بمبنيين سكنيين آخرين.