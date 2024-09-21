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الأمم المتحدة: 503 قتلى وأكثر من 1,7 مليون متضرر بالفيضانات في تشاد منذ تموز

21
SEPTEMBER
2024
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خلفت الأمطار الغزيرة في تشاد منذ تموز 503 قتلى وتضرر بسببها نحو 1,7 مليون شخص، وفق حصيلة تسلمتها وكالة فرانس برس السبت من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تشاد.

وأحصت الحصيلة الجديدة "تضرر 117 مقاطعة من أصل 125" وتدمير 212 ألفًا و111 منزلًا و357 ألفًا و832 هكتارًا من الحقول، فضلًا عن نفوق 69 ألفًا و659 رأس ماشية."

وقال وزير المياه والطاقة مارسيلان كانابي باسالي خلال مؤتمر صحافي: "تسببت هذه الأمطار في فيضانات شديدة أثرت على جميع مقاطعات البلاد، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار مادية جسيمة وفي الماشية".

وأعلن الوزير أيضًا تشكيل لجنة لمراقبة الفيضانات من أجل "تقييم المخاطر المرتبطة بتلوث مصادر مياه الشرب وارتفاع منسوب الأنهر".

وأوصى باستخدام الكلور لمعالجة المياه في الآبار الخاصة قبل الاستهلاك "لتجنب التلوث".

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