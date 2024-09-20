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ترامب يحذر الناخبين اليهود: إسرائيل ستزول إذا فازت هاريس

20
SEPTEMBER
2024
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في حديث أمام جمهور كبير من اليهود في نيويورك يوم الخميس، إن إسرائيل "سوف تُمحى من على وجه الأرض" إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
جاءت تصريحات ترامب خلال فعالية انتخابية بعنوان "محاربة معاداة السامية". وفي كلمته، قارن ترامب بين ما أسماه "الاضطهاد" الذي يتعرض له والاضطهاد الذي تعاني منه إسرائيل واليهود.
 
كما هاجم خصومه الديمقراطيين، مشيرًا بشكل خاص إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، حيث دعاها إلى "التنصل من دعم كل المتعاطفين مع حماس والمعادين للسامية وكارهي إسرائيل في الجامعات وفي كل مكان آخر".
 
وأشار ترامب أيضًا إلى أن هاريس تتفوق في استطلاعات الرأي بين الناخبين اليهود "فقط بسبب سيطرة الديمقراطيين عليكم"، مضيفًا أن هذا التأييد غير منطقي، على حد وصفه.
 
 كما هاجم ترامب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وهو يهودي، واصفًا إياه بأنه "متعاطف مع حماس". وقال ترامب: "لا أعرف ماذا حدث له بحق الجحيم. إذا دعمته فأنت مجنون".
 
تأتي هذه التصريحات في إطار حملته الانتخابية الرامية إلى استعادة دعم الناخبين اليهود، وسط منافسة شديدة مع هاريس.
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