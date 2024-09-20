living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل جديدة تكشف الخلل المميت في الغواصة تيتان

20
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تحليلات جديدة أجراها علماء يدرسون حطام غواصة "تيتان" التابعة لشركة "OceanGate" عن تفاصيل صادمة حول الحادث الذي أدى إلى مقتل طاقمها في يونيو 2023.
 
وفقًا لتقرير نشرته ديلي ميل، تشير التحقيقات إلى أن الغواصة تعرضت لعطل قبل أيام من الرحلة المميتة إلى حطام "تيتانيك"، مما تسبب في انقلاب الركاب بداخلها.
 
خلال جلسة استماع أمام لجنة خفر السواحل الأمريكية، أوضح الدكتور ستيفن روس أن الحادث بدأ عندما اصطدم أحد أفراد الطاقم بالحاجز الأمامي، وهو المكان الذي بدأ فيه الماء بالتسرب إلى الغواصة. ويشير هذا إلى أن المشكلة بدأت في مقدمة الغواصة قبل أن تنتشر إلى باقي هيكلها.
 
عالم الفيزياء الفلكية سكوت مانلي قدّم تفسيرًا إضافيًا، حيث رجّح أن الخلل وقع في نقطة الاتصال بين ألياف الكربون وحلقة التيتانيوم في هيكل الغواصة. وأشار إلى أن تدفق المياه من الجزء الأمامي تسبب في تمزق الغواصة من الداخل بشكل سريع.
 
وأظهرت لقطات جديدة من الحطام أن الغواصة تيتان لم تنفجر من المركز كما كان يُعتقد، بل انفصلت مقدمتها، مما أدى إلى انهيار الجزء الخلفي من الهيكل. هذه النتائج تشير إلى وجود خلل في التصميم قد يكون السبب الرئيسي للانفجار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   