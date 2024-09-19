A + A -

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرغ، رفض احتلال إسرائيل لأي شبر في قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا.

وأضاف في تصريحات عبر شاشة صدى البلد المصرية، الأربعاء، أن "هناك مبادئ أساسية للولايات المتحدة، أكد عليها البيت الأبيض ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، منذ 9 أشهر، ومن هذه المبادئ وجود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، متابعا: "ونحن نعتبر كل شبر في قطاع غزة أراضي فلسطينية؛ بما في ذلك محور فيلادلفيا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ضد أي تقليص للأراضي الفلسطينية أو تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، منوها بأن الوضع في محور فيلادلفيا أحد الملفات محل الخلاف، في المفاوضات الجارية، رافضا الخوض في تفاصيل المفاوضات، باعتبارها "شيء حساس لن تتم مناقشته أمام وسائل الإعلام".

وتتمسك مصر وحركة "حماس" بضرورة انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، فيما يتمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ببقاء قواته في المحور، ويعتبر هذا الخلاف عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وعن ملف سد النهضة الإثيوبي، أكد المتحدث الأمريكي استعداد واشنطن لتقديم أية مساعدة مطلوبة لحل أزمة سد النهضة، دون فرض أية قرارات على مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وربيرغ إن الإدارة الأمريكية تدرك أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين، ولذلك ناقش وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، هذا الملف مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبدالعاطي، خلال زيارته للقاهرة الأربعاء.

وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن بلاده تدعم الحل التفاوضي والدبلوماسي بين البلدان الثلاثة، وأن الإدارات الأمريكية المتتالية أكدت استعداد واشنطن لقديم أية مساعدة تقنية وفنية للبلدان الثلاثة.

وتابع: ليس من الممكن أن نفرض أي قرار أو اتفاق على البلدان الثلاثة، لكننا مستعدون للمساعدة، كما لدينا اتفاقيات مع المكسيك وكندا بالنسبة للمياه المشتركة، فنحن مستعدون لمشاركة هذه الخبرة.

ولفت إلى الاهتمام الأمريكي الكبير بمنطقة القرن الإفريقي، واستقرارها والتعاون مع بلدانها، جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال.

وزار بلينكن القاهرة، الأربعاء، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، وأطلق الوزيران جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.