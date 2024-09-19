كوريا الشمالية تختبر صاروخين جديدين

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أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، بأن القوات الكورية نجحت أمس الأربعاء في تنفيذ اختبار إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية التكتيكية، من طراز Hwaseongpo-11da-4.5.

ووفقا للوكالة، تم خلال ذلك أيضا اختبار صاروخ كروز استراتيجي بعد خضوعه لعملية تحديث.

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة في مقاطعة بيونجنام دو في اتجاه الشمال الشرقي في حوالي الساعة 6.50 من صباح (00.50 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء. وحلقت الصواريخ لمسافة حوالي 400 كيلومتر.

وأدانت كوريا الجنوبية بشدة عملية الإطلاق قائلة إنها تهدد السلام والأمن في المنطقة. وفي هذا الصدد، وجهت الحكومة اليابانية احتجاجا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية، وأشارت إلى أن مثل هذه التصرفات تهدد أمن المنطقة بأكملها.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن الصاروخ الباليستي التكتيكي الذي تم اختباره، كان يحمل رأسا حربيا كبيرا للغاية مع شحنات تقليدية تزن 4.5 طن.

وقالت الوكالة: "الغرض من تجربة الإطلاق هو التأكد من دقة إصابة صاروخ برأس حربي فائق الضخامة لهدف على مسافة يصل متوسط مداها إلى 320 كيلومترا، وكان يهدف لتحديد قوة انفجار رأس حربي فائق الضخامة".

وأشارت الوكالة، إلى أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، أشرف على تجارب إطلاق الصاروخين وأعرب عن رضاه عن النتائج.

ونقلت الوكالة عنه القول، إن مثل هذه التجارب والزيادة المستمرة في قوة مختلف صنوف الأسلحة من خلال الاختبارات، ترتبط بشكل مباشر بالتهديد الجدي لأمن الدولة الكورية الشمالية من القوى الخارجية.