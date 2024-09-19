محمد بن سلمان: لا علاقات مع "إسرائيل" بلا دولة فلسطينية

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: الرياض-

شدد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على أن بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في كلمة له لدى افتتاح أعمال السنة الجديدة لمجلس الشورى السعودي سعي بلاده لتعزيز الأمن والسلم، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية - الأوكرانية.

جاء ذلك خلال افتتاح ولي العهد السعودي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أمس، حيث تطرق إلى المنجزات الاقتصادية والمكتسبات، وقال إن السعودية نتيجة منجزاتها ورؤيتها، «تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة، وبوابة تواصل حضاري».