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بالفيديو متحدثة البيت الأبيض توضح سبب استخدامها عبارة "ترامب يشكل تهديدا" رغم محاولات اغتياله

18
SEPTEMBER
2024
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أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير سبب استخدامها عبارة "ترامب يشكل تهديدا" خلال مؤتمر صحفي وسط ما يتعرض له الرئيس السابق من محاولات اغتيال.
 
وقالت المتحدثة خلال سير مؤتمر صحفي لها :"لقد كان الرئيس بايدن واضحا بشأن التهديد الذي يشكله الرئيس السابق على ديمقراطيتنا" ليقاطعها صحفي على الفور مستهجنا تصريحاتها،  قائلا: "لقد مر يومان فقط منذ أن حاول شخص ما قتل دونالد ترامب مرة أخرى، وأنت هنا على منصة البيت الأبيض تصفينه بأنه "يشكل تهديدا". كم عدد محاولات الاغتيال الأخرى التي من المفترض أن يتعرض لها دونالد ترامب كي يكف بايدن ونائبته عن اعتباره (تهديدا) ووصفه بغير ذلك؟
 
وأبدت المتحدثة امتعاضها من سؤال الصحفي ومقاطعته لها إلا أنها بررت أنه "من المناسب الإشارة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب باعتباره "تهديدا" للديمقراطية بسبب دوره في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021 وأنها ذكرت ذلك كمثال سابق حيث رفض  ترامب قبول نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة عام 2020 ماتسبب بأحداث الكابيتول.
روسيا اليوم
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