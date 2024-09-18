living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كم من وقت تحتاج اليابان لصنع أسلحة نووية؟

18
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قرار السماح بمشاركة القوات اليابانية في العمليات القتالية في الخارج كان واجه معارضة كبيرة واحتجاجات واسعة.
 
رئيس وزراء البلاد في ذلك الوقت شينزو آبي أعلن قائلا: "نحن بحاجة إلى توحيد الجهود مع المجتمع الدولي وحليفتنا الولايات المتحدة، لحماية السلام والاستقرار في المنطقة. أنا متأكد من أننا بهذه الطريقة سنحمي الشعب الياباني ونحافظ على السلام".
 
القرار الجديد والاستثنائي اعتمد في سبتمبر 2015، في حين أظهر استطلاع للراي أجري قبل ذاك بشهر، أن أكثر من 80 بالمئة من اليابانيين يعتقدون أن أنشطة بلادهم على الساحة الدولية يجب أن تقتصر على المناطق السلمية، ولم يؤيد فكرة توسيع النشاط العسكري في الخارج إلا 10 بالمئة.
 
المادة 9 من الدستور الذي وضعه الأمريكيون لليابان في عام 1947 تنص على أن "الشعب الياباني يتخلى إلى الأبد عن الحرب كحق سيادي للأمة والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها كوسيلة لحل النزاعات الدولية"، فيما فسرت طوكيو المادة التي تتحدث أيضا عن عدم إمكانية "انتهاك الحق في الدفاع عن النفس"، بأنها تسمح بالحفاظ على قوات مسلحة محدودة من أجل الحماية من العدوان الخارجي.
 
اليابان كانت بدأت في الابتعاد عن "التخلي إلى الأبد عن حق الحرب السيادي"، بتحريض أمريكي قبل ذلك بعقود.
 
تشريعيا اعتمدت طوكيو في عام 1992 "قانون التعاون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وغيرها من العمليات"، وهو يسمح لقوات الدفاع الذاتي بالمشاركة في عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة. منذ ذلك الوقت، شاركت قوات اليابان للدفاع الذاتي في عدد من بعثات حفظ السلام، بما في ذلك في كمبوديا وتيمور الشرقية ومرتفعات الجولان.
 
عمليا، بدأت اليابان منذ أوائل عام 1950، بمباركة أمريكية، في الخروج عن نص الدستور الذي يحرم عليها حق الحرب. السبب كان الحرب الكورية عامي 1850 – 1953. حينها دعمت طوكيو المجهود الحربي الأمريكي في المنطقة، حيث تحولت اليابان ذاتها إلى نقطة انطلاق وترسانة وقاعدة خلفية للعمليات العسكرية للقوات المسلحة الأمريكية.
 
 
خلال تلك الحرب، شارك حوالي 8 آلاف "متطوع" من بين ضباط وجنود الجيش الإمبراطوري السابق في العمليات القتالية كجزء مما يسمى "قوات الأمم المتحدة"، وشغل حوالي 200 جنرال وضابط ياباني مناصب قيادية مختلفة مباشرة في الجيش الكوري الجنوبي.
 
كما شاركت أيضا 46 سفينة حربية من "مفارز الأمن البحري" في عمليات ضد البحرية الكورية الشمالية، بما في ذلك قيام سفينة يابانية بنزع الألغام في منطقة "وونسان"، تمهيدا لإنزال مشاة البحرية الأمريكية هناك.
 
قوات الدفاع الذاتي اليابانية:
 
اليابان كانت أقرت تشكيل قوات مسلحة نظامية في عام 1954، تحت اسم "قوات الدفاع الذاتي"، ولها ثلاثة فروخ هي قوة الدفاع الذاتي البرية، وقوة الدفاع الذاتي البحرية، وقوة الدفاع الذاتي الجوية. هذه الوحدات كانت حينها مكلفة حصريا بحماية السلامة الإقليمية لليابان، ولا يسمح لها بالمشاركة في العمليات الهجومية أو في عمليات الأمن الجماعي التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
 
 
مع ذلك، تطورت القوات المسلحة اليابانية واحتلت من حيث القوة الكلية بحلول عام 1980، المركز الأول في العالم بين القوى غير النووية، والمركز الثاني بالنسبة لحجم الميزانية العسكرية.
 
 الميزانية العسكرية اليابانية بلغت 48.5 مليار دولار في عام 2018، وهي تزيد على مثيلتيها في فرنسا النووية وألمانيا الموحدة، فيما يضع تصنيف كريدي السويسري حاليا القوات المسلحة اليابانية في المرتبة الرابعة لأقوى جيوش العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.
 
تعداد "قوات الدفاع الذاتي اليابانية" في الوقت الحالي يقارب ربع مليون عسكري، وهو يتفوق بشكل كبير على الجيش البريطاني من حيث القوة القتالية. قوات اليابان المسلحة في حالة التعبئة يمكنها عند الضرورة في وقت قصير حشد ما يصل إلى مليون ونصف المليون شخص.
 
تحريم السلاح النووي على اليابان وتعويضها بحماية المظلة النووية الأمريكية، تآكل هو الآخر بمباركة واشنطن، بعد أن أدمج هذا البلد تماما في منظومة المصالح الأمريكية.
 
مع بروز التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، صرّح الأدميرال جون بيرد القائد السابق للبحرية الأمريكية في المحيط الهادئ في عام 2006 بأن "دستور البلاد (ليابان) لا يمنعها من امتلاك أسلحة نووي"، إذا كانت أحجام هذه الأسلحة النووية "لا يتجاوز نطاق التعامل مع مهام الدفاع عن النفس".
 
الخبراء في هذا المجال يؤكدون أن اليابان إذا أرادت فستكون قادرة على البدء بسرعة في صنع أسلحة نووية في غضون ثمانية أسابيع.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   