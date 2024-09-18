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قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن الولايات المتحدة ستقع تحت وطأة الاستبداد إذا خسر المرشح الجمهوري دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ماسك يتوقع مستقبلا قاتما للولايات المتحدة إن خسر ترامب الانتخابات

وكتب ماسك: "إذا لم يتم انتخاب ترامب، فستنزلق الولايات المتحدة نحو الاستبداد يجب أن يفوز ترامب".

وأعلن ماسك أكثر من مرة في تصريحاته وعبر منشوراته، تأييده للمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وينتقد ماسك االسياسة الأمريكية الحالية بإدارة بايدن بمافيها الخارجية والداخلية خاصة ملف الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمب. ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق ترامب.