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رجلان أرادا إنهاء حياة ترامب.. هذه أبرز الفوارق بينهما

18
SEPTEMBER
2024
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يبدو أن الرجلين اللذين حاولا اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب هذا الصيف ينتميان إلى جيلين مختلفين، ودوافعهما غير واضحة وولاءاتهما السياسية مختلفة.
 
الشيء الوحيد المشترك بينهما، إلى جانب الرغبة الواضحة في قتل ترامب، أن كليهما قدم تبرعات صغيرة للديمقراطيين من خلال مؤسسة "آكت بلو".
 
ما نعرفه عن ريان روث
 
أصبح اسم رايان روث معروفا على نطاق واسع لدى معظم الأميركيين بعد اعتقاله بتهمة التخطيط لاغتيال ترامب.
   
كان الرجل البالغ من العمر 58 عاما قد أجرى في السابق العديد من المقابلات الإعلامية، والتي قدمت نظرة مبكرة عن شخصيته.
   
على الإنترنت، صور نفسه على أنه شخص بنى مساكن للمشردين في هاواي وحاول تجنيد مقاتلين لمساعدة أوكرانيا.
   
كما أعرب عن دعمه لترامب، ثم ازدرائه المتزايد له - في مرحلة ما حث إيران على قتله.
 
في المحكمة يوم الإثنين، كشف روث أنه كان يكسب حوالي 3000 دولار شهريا ولكن ليس لديه مدخرات، ولديه شاحنتان فقط.
   
لا تزال السلطات تحقق في دوافعه، لكن منشورات روث على الإنترنت تظهر وجهات نظره السياسية.
   
في كتابه المنشور عام 2023، "حرب أوكرانيا التي لا يمكن الفوز بها"، أعرب عن دعمه القوي للقتال الأوكراني ضد روسيا، وحث إيران على اغتيال ترامب، ووصف الرئيس السابق بأنه "أحمق" و"مهرج"، وانتقد دوره في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير وانسحاب إيران من الاتفاق النووي.
   
تجاوز نشاط روث حدود الكلمات، فقد سافر إلى أوكرانيا عدة مرات منذ بدء الحرب.
 
ما نعرفه عن توماس كروكس
 
توماس كروكس، الشاب البالغ من العمر 20 عاما من بنسلفانيا والذي قُتل برصاص قناصة الخدمة السرية بعد إطلاق النار على ترامب في تجمع جماهيري في 13 يوليو، كان لديه خلفية سياسية أقل تماسكا إلى حد ما.
 
على عكس روث، لم يكن كروكس ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
عمل كروكس في مطبخ دار رعاية محلية، وتخرج بدرجة مشارك في علوم الهندسة هذا العام.
 
عثر المحققون على أجهزة متفجرة بدائية وسترة واقية من الرصاص ومجلات وطائرة بدون طيار في سيارة كروكس.
 
بعد شهرين، لا تزال دوافعه الدقيقة غير واضحة، على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتبر إطلاق النار محاولة اغتيال فاشلة.
 
صرحت السلطات الأميركية أن كروكس تصرف بمفرده، دون وجود دليل على تورط أجنبي أو مؤامرة أوسع.
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