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بعد محاولة الاغتيال الثانية.. "طلب عاجل" من أنصار ترامب

18
SEPTEMBER
2024
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طالب أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن يستعين بحماية خاصة بدلاً من جهاز الخدمة السرية بعد تعرضه لمحاولة اغتيال ثانية خلال شهرين.
 
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طالب مؤيدو ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام محاربين قدامى في الجيش أو حتى أعضاء من عصابة الدراجات النارية "Hells Angels" كحماية بديلة.
 
من بين الذين تحدثوا عن هذا الأمر كان روبرت أونيل، ضابط البحرية السابق المعروف بقتل أسامة بن لادن، حيث كتب على موقع "إكس" قائلاً: "ربما نستعين بأمن خاص للرئيس ترامب... بحق الله".
 
وأعرب العديد من مستخدمي موقع "إكس" عن اعتقادهم بأن ترامب يحتاج إلى تعزيز حمايته، معربين عن شكوكهم في قدرة جهاز الخدمة السرية على تأمينه بشكل كافٍ، خاصة مع اتهامات ترامب من قبل الحكومة الفيدرالية.
 
كما أشار بعضهم إلى أن ترامب يملك الوسائل المالية اللازمة لشراء حماية إضافية لنفسه ولعائلته.
 
من بين الأفكار المقترحة كانت توظيف المتطوعين القدامى أو استخدام أعضاء من عصابات الدراجات النارية، حيث أشار مستخدم إلى أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون بسرعة وبدون تردد.
 
ولفت آخرون إلى أن ترامب يمكنه تحمل تكاليف الحماية الخاصة، مما يجعله قادرًا على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامته.
 
يأتي هذا النقاش في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن ترامب، بينما أكد الرئيس جو بايدن على ضرورة تعزيز موارد جهاز الخدمة السرية لضمان حماية أفضل.
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