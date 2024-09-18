"القائد الإسرائيلي" السابق لفرقة غزة: نحن نخسر الحرب في غزة بشكل كبير... وحماس تنتصر

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روسيا اليوم: قال اللواء غادي شامني، القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس "تفوز" في الحرب على قطاع غزة، وإن إسرائيل "تخسر" وبشكل كبير.

وأوضح شامني في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" إن "جنودنا يفوزون بكل مواجهة تكتيكية مع حماس، لكننا نخسر الحرب، وبشكل كبير".

وقال القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي إنه "لا يمكن إنكار أن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية لحماس، لكن حماس استعادت المدن في غضون 15 دقيقة من الانسحابات الإسرائيلية".

وأضاف "لا يوجد أحد يستطيع تحدي حماس هناك بعد رحيل القوات الإسرائيلية".



وأكد أن "أعظم فشل" هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يحاول تقديم هيئة حاكمة بديلة واقعية في غزة في أعقاب الانسحابات الإسرائيلية".

وتشير "واشنطن بوست" إلى أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين يعتقدون أنه من غير المرجح هزيمة حماس في هذه الحرب.

وتؤكد أنه لا يزال الآلاف من مقاتلي حماس ومسؤوليها الحكوميين يسيطرون على أجزاء كبيرة من قطاع غزة، موضحة أن القوات الإسرائيلية سيطرت على مدن لفترة وجيزة لكن بعد انسحابها، ملأت حماس الفراغ.