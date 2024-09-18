السوداني: قريباً الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

A + A -

الوطن السورية: أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، أن الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق سيكون قريباً، وأشار إلى أن العراق تحول من مرحلة الحروب إلى مرحلة الاستقرار.

وقال السوداني في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأميركية: «سنعلن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال المشاركة في المؤتمر الدولي ضد داعش»، وبين أن إنهاء مهمة «التحالف الدولي» في العراق «جزء من البرنامج الحكومي»، وأوضح السوداني أن «مبررات وجود التحالف الدولي انتهت، إذ ليس هناك حاجة إلى وجود 86 دولة»، مشيراً إلى «بدء حوار صريح مع التحالف، تخللته مناقشات كثيرة، وفق الرؤية والتقييم».

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: «ناقشت مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن، ملف التحالف الدولي، وشكلنا لجنة ثنائية في شهر آب من العام الماضي بين القادة العسكريين للبدء بالحوار»، ولفت السوداني إلى أن «اللجنة وصلت إلى تفاهمات بشأن ترتيب انسحاب التحالف الدولي، حيث كان من المؤمل أن تعرض النتائج والإعلان عنها، إلا أنه استناداً إلى مسألة الحرص على عدم خلط الأوراق، وإحداث سوء فهم، تقرر تأجيل الإعلان إلى المشاركة في مؤتمر دولي للتحالف ضد داعش».

وتابع: إن «العراق اليوم ليس كما كان عام 2014، حيث انتصرنا على الإرهابيين بفعل التضحيات ووقفة الشعب العراقي، فضلاً عن الدعم من المجتمع الدولي والأصدقاء»، وشدد على أن «العراق تحول من مرحلة الحروب إلى الاستقرار، إذ إن وجود داعش كأفراد يختبئون في الكهوف والصحارى لا يرقى إلى مستوى تهديد الاستقرار والأمن».

وأصبحت المحادثات بشأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي الآن، أكثر إلحاحاً وسط إصرار واشنطن على دعم العدوان الإسرائيلي ضد غزة، ووسط الدعوات العامة المتزايدة من الحكومة العراقية للولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد.

وفي مطلع عام 2020 صوّت البرلمان العراقي، لإلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وكذلك طلب مساعدة التحالف الدولي ضد «داعش»، وذلك بعد استشهاد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، القائد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس بعدوان أميركي بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، أن بغداد توصلت إلى الاتفاق مع واشنطن بشأن انسحاب قوات الأخيرة من بلاده على مدى سنتين، وقال العباسي في مقابلة تلفزيونية: «تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين، الأولى تبدأ هذا العام وتستمر حتى 2025، في حين تنتهي الثانية في 2026».