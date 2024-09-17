قطر: جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة "مستمرة"

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم إن مساعي التوصل إلى هدنة في قطاع غزة متواصلة بعد انتهاء جولات المحادثات الأخيرة التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهرا بدون تحقيق اختراق واضح.

وقال ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي في الدوحة اوردته "فرانس برس": "إن الجهود لا تزال مستمرة وقنوات الاتصال لا تزال مفتوحة (...) الأهداف والزيارات والاجتماعات مستمرة".

واستندت جولات المحادثات الأخيرة التي عقدت في الدوحة والقاهرة إلى الإطار الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن في أيار/مايو و"اقتراح لسد الفجوات" قدم للأطراف في آب.

وبعدما انهارت المحادثات الشهر الماضي في مصر وقطر بدون التوصل إلى اتفاق نهائي، أشارت الولايات المتحدة في الأسابيع اللاحقة إلى أن الوسطاء يستعدون لتقديم إطار آخر معدل لوقف إطلاق النار.

ورفض الأنصاري التعليق على ما إذا كان قد تم نقل أي اقتراح آخر إلى إسرائيل أو حماس.

وقال: "عندما يتعلق الأمر بإمكان التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب، فإننا بالطبع نظل متفائلين عند كل منعطف".

وأضاف: "لا أستطيع التعليق على احتمالات التوصل إلى اتفاق الآن، لكن يمكنني أن أقول إننا ما زلنا متفائلين ونواصل جهودنا".