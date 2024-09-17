ترامب: طلبت من بايدن زيادة عدد فريق الحماية الخاص بي

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شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على ضرورة وجود المزيد من الأفراد في فرق الحماية الخاصة به، وذلك بعدما ألقت الشرطة القبض على مشتبه بتنفيذه محاولة مفترضة لاغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ترامب في مقابلة بثت على منصة "إكس"، إنه أبلغ الرئيس جو بايدن بحاجته إلى المزيد من الأفراد في الفريق المسؤول عن حمايته، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأضاف: "كان بايدن لطيفا جدا. اتصل ليتأكد بأني بخير. أبلغته بحاجتي إلى المزيد من الأشخاص لحمايتي خلال الفعاليات التي أشارك فيها".

ونسب ترامب الإثنين تعرضه لما بدا أنه محاولة اغتيال ثانية، إلى "خطاب" كل من الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأكد المرشح الجمهوري عبر شبكة "فوكس نيوز" أن المشتبه به في الحادث "كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرّك بناء على ذلك"، مضيفا أن "خطابهما يؤدي إلى تعرضي لإطلاق نار".

وفي المقابل، شدد بايدن الإثنين على أنه ندد على الدوام بالعنف السياسي، حيث قال في فيلادلفيا: "نددت على الدوام بالعنف السياسي وسأظل أندد به"، مضيفا "في أميركا، نقوم بتسوية خلافاتنا في شكل سلمي في صناديق الاقتراع، وليس تحت وطأة تهديد بندقية".

ويوم الإثنين وجهت إلى المشتبه به الذي اعتقل في إطار التحقيق في محاولة الاغتيال المفترضة التي تعرض لها ترامب، تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عاما)، وهو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فيدرالي في فلوريدا.