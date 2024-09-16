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الكشف عن تفاصيل حول "محاولة إغتيال محتملة" لترامب!

16
SEPTEMBER
2024
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كشف دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي السابق، تفاصيل محاولة اغتيال محتملة لوالده مشيرا إلى أن السلطات عثرت على بندقية في مكان قريب من إطلاق النار وألقت القبض على مشتبه به.

وكتب ترامب الابن في حسابه على منصة "إكس": "أُطلقت أعيرة نارية في ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش، فلوريدا، ووفقا لقوات إنفاذ القانون المحلية، تم العثور على بندقية من طراز AK-47 في الأحراش القريبة".

ووفقا لترامب الابن، فقد تم اعتقال شخص مشتبه به.

وكانت صرحت عضوة الكونغرس الأميركي مارجوري تايلور غرين بأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب تعرض لمحاولة اغتيال جديدة، مشيرة إلى أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وأوضح فريق ترامب أن إطلاق نار وقع بالقرب من مكان وجوده، لكنه في أمان.

في حين ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن مصادرها، أن إطلاق النار هذا لا علاقة له بترامب.

روسيا اليوم
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