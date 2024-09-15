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الجيش الاسرائيلي ينشر “تقريره الأولي” عن سبب فشله بإعتراض صاروخ الحوثيين

15
SEPTEMBER
2024
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كشف تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يعتبر محاولة اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون وسقط في تل أبيب "فاشلة"، لأنها "لم تدمر الصاروخ اليمني بالكامل".

وجاء في التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي: "أحد صواريخ منظومة "حيتس" أصاب الصاروخ اليمني دون تفجيره بالكامل".

هذا وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الصاروخ الذي أُطلق من اليمن لم يفاجئ الدفاعات الجوية، ولا يشكل تهديدا جديدا".


من جهته، أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) عبد الملك الحوثي "عملية اليوم تم تنفيذها بصاروخ عالي التقنية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ2040 كلم، في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الناطق العسكري باسم حركة "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية طالت هدفا عسكريا في يافا بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي.

وأضاف، "نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له وقطع مسافة 2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة".

في حين قال الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي كشف أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون صباح اليوم على إسرائيل تحطم في الجو.

هذا وأصيب 9 إسرائيليين بجروح خلال هربهم فور سماع صافرات الإنذار بحدوث قصف صاروخي على تل أبيب وسط إسرائيل.

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