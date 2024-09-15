بيان لحركة حماس حول استغلال إسرائيل لطالبي اللجوء الأفارقة وتجنيدهم كمرتزقة في الحرب على غزة

A + A -



أصدرت حركة "حماس" بيانا حول استغلال إسرائيل لطالبي اللجوء الأفارقة لتجنيدهم في الجيش الإسرائيلي ودفعهم للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، مقابل المال ووعود بتسوية أوضاعهم القانونية.



وفي بيان لها، قالت "حماس" اليوم الأحد: "إن ما كشف عنه الإعلام العبري من تجنيد جيش الاحتلال الإرهابي لطالبي اللجوء الأفارقة، للقتال في قطاع غزة ضمن صفوفه، مقابل تسهيل حصولهم على حق الإقامة؛ هو تأكيد على عمق الأزمة الأخلاقية التي يعيشها هذا الكيان المارق، وانتهاكه لأبسط قواعد حقوق الإنسان، باستغلال حاجة المهاجرين وطالبي اللجوء، للزج بهم في المعارك، ومحاولة تعويض النزف الكبير في عديد جيشه بفعل تصدّي مقاومي شعبنا البواسل في قطاع غزة".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بـ"إدانة هذه الجريمة التي تعبر عن سلوك عصابات عنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على انتهاكاتهم الجسيمة لقوانين الحروب وللقانون الدولي والإنساني".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت أن إسرائيل تستغل طالبي اللجوء الأفارقة لتجنيدهم في الجيش الإسرائيلي ودفعهم للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، مقابل المال ووعود بتسوية أوضاعهم القانونية.

المصدر: RT