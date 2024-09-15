الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي يكشف أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على إسرائيل قد تحطم في الجو

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أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان ان "التحقيق الأولي يكشف أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على إسرائيل قد تحطم في الجو"، مشيرا الى انه "جرت عدة محاولات اعتراض من منظومتي حيتس والقبة الحديدية وما زالت نتائجها قيد المراجعة".

ولفت الى ان "سقوط شظايا الصاروخ الذي أطلق من اليمن بعد اعتراضه في مناطق مفتوحة وداخل محطة قطارات موديعين".

وفي وقت سابق، اعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع، أننا "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفنا خلالها هدفا عسكريا في "يافا" بصاروخ فرط صوتي"، مشيرا الى أن ":هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجاً لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهوداً جبّارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها".

واكد أن "العدوان الأميركي البريطاني لن يمنعنا من الانتصار لمظلومية الفلسطينيين"، لافتا الى ان "على إسرائيل توقع مزيد من العمليات النوعية ونحن على أعتاب ذكرى 7 تشرين الاول".