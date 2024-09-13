الرئيس الإيراني اختتم زيارته إلى العراق متوشحا "بالعباءة العربية"

A + A -

اختتم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مباحثاته في محافظة البصرة آخر محطات زيارته الرسمية إلى العراق.

وناقش بزشكيان مع محافظ البصرة أسعد العيداني تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والعمل على تطويرها لما فيه مصلحة البلدين.

وافادت وكالات الانباء الايرانية إن "زيارة بزشكيان إلى البصرة شملت الاطلاع على بعض المشاريع التي تنفذها الشركات الإيرانية في المحافظة. كما بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين إيران والبصرة إلى جانب التعاون السياحي والديني".



وأشار بزشكيان في كلمة ألقاها في المركز الثقافي النفطي في البصرة أنه "ناقش مع المسؤولين العراقيين أهمية توحيد الصفوف من أجل تحقيق التقدم في جميع المجالات". وأوضح أنه "لو كان المسلمون في حالة تآزر وتآخ وتضامن فيما بينهم لما كانت إسرائيل لتجرؤ على قتل الأبرياء في غزة"، مشيرا إلى أن "الاتحاد بين دول المنطقة يساهم في التقدم العلمي والاقتصادي"، متعهدا ب"تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع العراق".



وأهدى شيوخ العشائر في البصرة بزشكيان "العباءة العربية" تكريما لحضوره في المحافظة.