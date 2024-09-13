"أمر قبيح"... البابا فرنسيس ندد بقتل إسرائيل لأطفال فلسطينيين

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ندد البابا فرنسيس بمقتل أطفال فلسطينيين في ضربات إسرائيلية في قطاع غزة، وشدد على أنّه "عندما ترون جثث الأطفال القتلى، عندما ترون أنّ ذلك تحت افتراض وجود بعض المتمردين هناك (في إشارة لعناصر حركة حماس)، يتم قصف مدرسة، هذا أمر قبيح"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وفي تصريح على متن الطائرة العائدة إلى روما من سنغافورة، قال البابا فرنسيس: "سامحوني على قول ذلك ولكنني لا أرى أي تقدم يتم إحرازه نحو السلام".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قريبًا مع إضافة شروط جديدة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.