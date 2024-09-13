دولة جديدة تنضم لقضية الإبادة الجماعية في غزة ضد إسرائيل

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أعلنت محكمة العدل الدولية، أن "دولة تشيلي قدمت، إعلانا بالانضمام لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة".

ولفت المحكمة، في بيان صحفي، الى أن "إعلان تشيلي التدخل في القضية جاء استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحك".

وأمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.

وفي 29 كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وفي أيار الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.