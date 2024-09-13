"على شفا الانفجار"... العدو يواجه "تصعيداً" سيؤدي إلى مقتل المئات!

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نقلاً عن سبوتنيك -



أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد.



وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن وزير "الدفاع" الإسرائيلي يوآف غالانت ورؤساء أجهزة الأمن حذروا بجلسة الحكومة هذا الأسبوع من أن منطقة الضفة الغربية على شفا الانفجار.



ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران تستغل الفوضى وضعف الضغوط عليها بسبب انخراطها في الحرب، في تأجيج الهجمات في الضفة الغربية"، على حد زعمها، مؤكدة أن مناطق وبلدات الضفة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هجمات لم تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000.





وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية هو رصيد استراتيجي لإسرائيل لكونه يحبط الهجمات ويمنع تعزيز حركة حماس والعناصر الأخرى"، على حد قولها.