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في اللحظة الأخيرة.. فيديو لنجم روك شهير ينقذ سيدة حاولت الانتحار

13
SEPTEMBER
2024
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أنقذ مغني الروك الأميركي جون بون جوفي امرأة كانت تقف على حافة جسر في ناشفيل بجنوب الولايات المتحدة، على ما أفادت السلطات المحلية ومجلة "ديدلاين".
 
وكان النجم المشهور خصوصا بأغنية "إتس ماي لايف" يصوّر مقطع فيديو ليل الثلاثاء فوق جسر جون سيغنثالر للمشاة عندما رصد مع امرأة أخرى، سيدة تقف على حافة الجسر.
 
وفي منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء، أشارت شرطة ناشفيل في ولاية تينيسي، إلى أن بون جوفي "أقنعها بالنزول من على حافة الجسر فوق نهر كمبرلاند لتصبح بأمان".
 
وفي مقطع فيديو للواقعة نشرته قناة محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت امرأة ترتدي قميصا أزرق تقف على حافة الجسر، على الجانب غير الآمن من حاجز الحماية.
 
ثم يقترب بون جوفي وامرأة أخرى منها، وبعد التحدث إليها قليلا يساعدانها في تسلق حافة الجسر للعودة إلى أرضيته، قبل أن يأخذها المغني بين ذراعيه ثم يسير معها نحو نهاية الجسر.
 
وبون جوفي البالغ من العمر 62 سنة معروف بالتزاماته الخيرية، وقد بيع له أكثر من 130 مليون ألبوم منذ أول ظهور له عام 1983.
 
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