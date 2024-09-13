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بأمر من "البنتاغون".. حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" تغادر الشرق الأوسط

13
SEPTEMBER
2024
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الخميس إن واحدة من حاملتي الطائرات التي نشرتهما الولايات المتحدة في الشرق الأوسط غادرت المنطقة.

وكانت واشنطن قد نشرت حاملتي طائرات لأهداف من بينها ردع إيران عن تنفيذ هجوم هددت بشنه على إسرائيل.

وجاء قرار نقل حاملة الطائرات بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من إصدار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمرا لحاملة الطائرات تيودور روزفلت بالبقاء في الشرق الأوسط حتى بعد وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتحل محلها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في إفادة صحفية إن روزفلت غادرت الشرق الأوسط وتتجه الآن إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان أوستن قد أمر باستمرار بقاء روزفلت في المنطقة في 25 أغسطس، عندما أطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

ويخشى المسؤولون الأميركيون من أن تنفذ إيران تهديداتها بشن هجوم على إسرائيل ردا على مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في يوليو.

وهوّن رايدر من شأن فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد قلقة من عمل إيراني محتمل، وقال إن أساس القرار مرتبط بإدارة الأسطول.

وأضاف للصحفيين في البنتاغون "أشارت إيران إلى أنها تريد الرد على إسرائيل. ولهذا السبب سنستمر في التعامل مع هذا التهديد باهتمام شديد".

واختتم رايدر حديثه قائلا: "ما زلنا نركز بشدة على العمل مع الشركاء الإقليميين لتهدئة التوتر ومنع صراع إقليمي أوسع".

وتعهدت إيران برد قوي على مقتل هنية في يوليو أثناء زيارة الأخير لطهران وحملت إسرائيل مسؤولية مقتله، ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحد من تداعيات الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، والتي تقترب الآن من دخول عامها الثاني.

وأدى الصراع إلى تدمير مساحات شاسعة من غزة، وأثار اشتباكات حدودية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، كما استدرج إليه الحوثيين في اليمن.

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