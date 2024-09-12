بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بفضل جهود خامنئي

A + A -

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى جهود المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال بوتين خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ: "في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية الودية زخما إضافيا، كل هذا يحدث إلى حد كبير بدعم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".

ولفت بوتين إلى أن موسكو تترقب قيام الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بزيارة منفصلة للبلاد لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة.