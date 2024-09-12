بيل غيتس يتحدث: أشياء تقلق منامي في الليل!

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لقد أمضى الملياردير بيل غيتس العقدين الماضيين في تحذير عامة الناس من القضايا المشؤومة، من "الكوارث المناخية" القادمة إلى الهجمات الإلكترونية المدمرة.

هناك كارثتان محتملتان تثيران أكبر قدر من القلق لدى غيتس. وقال غيتس، إن "الكثير من الاضطرابات" في عالم اليوم يمكن أن تشعل "حرباً كبرى". وحتى "إذا تجنبنا حرباً كبيرة ... إذن، سيكون هناك جائحة أخرى، على الأرجح في السنوات الـ 25 القادمة".

ينظر العلماء عادة إلى الأوبئة على أنها أحداث محتملة، بل وحتى حتمية، بمرور الوقت. إنها أصبحت أكثر شيوعاً بالفعل، بسبب عوامل مثل تغير المناخ ونمو السكان، كما تظهر الأبحاث.

وبالنسبة لـ غيتس وغيره من دعاة الصحة العالمية، فإن السؤال ليس ما إذا كانت جائحة أخرى ستحدث قريباً - بل هو ما إذا كانت الدول ستكون أكثر استعداداً مما كانت عليه لتفشي كوفيد-19. وفي إشارة إلى الولايات المتحدة قال غيتس: "إن الدولة التي توقع العالم أن تقوده وأن تكون نموذجاً لم ترق إلى مستوى هذه التوقعات".

وكتب غيتس كتاباً بعنوان "كيفية منع الوباء القادم" في عام 2022، حيث انتقد حكومات مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لعدم استعدادها بشكل كافٍ في عام 2020. في الكتاب، وضع عدة توصيات للدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سياسات الحجر الصحي الأقوى، والاستثمار في مراقبة الأمراض وتعزيز البحث والتطوير في اللقاحات.

وبينما تم إحراز بعض التقدم، مع زيادة الإنفاق على الاستعداد للوباء في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، قال غيتس إن الاستجابة العالمية لم تكن كافية بعد. وأضاف: "على الرغم من تعلم بعض الدروس من جائحة [فيروس كورونا]، [كانت] أقل بكثير مما كنت أتوقعه، للأسف".

وبحسب "غيتس" فإن الانقسامات السياسية التي يعتقد كثيرون أنها أعاقت استجابة العالم لكوفيد-19 لا تزال تقف في طريق الاستعداد بشكل مناسب للتفشي التالي: "إن جمع أفكارنا حول ما [فعلناه] جيداً، وما لم نفعله جيداً، لا يزال غير ممكن .... ربما، في السنوات الخمس المقبلة، سيتحسن هذا. ولكن حتى الآن، الأمر مفاجئ للغاية".

إن منع انتشار الأمراض هو محور حلقة من المسلسل الوثائقي القادم على Netflix بعنوان "ماذا بعد؟ المستقبل مع بيل غيتس"، المقرر عرضه لأول مرة في 18 سبتمبر.

وفي عرض مسبق للمسلسل على Netflix، يجلس غيتس مع الدكتور أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية. في تلك المحادثة، يصر فاوتشي على أن الدول الأكثر ثراءً، مثل الولايات المتحدة، لديها "مسؤولية أخلاقية" لمشاركة مواردها الوفيرة لقيادة الطريق لمنع انتشار الأمراض في جميع أنحاء العالم.

نشر فاوتشي مذكراته هذا الصيف بعنوان "On Call"، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن كيفية مواجهة العالم "لأزمة الحقيقة" بسبب المعلومات المضللة المتفشية، مثل النوع الذي هز ثقة الجمهور في مبادرات الصحة العامة.

أظهر العالم نبرة أكثر تفاؤلاً في مقابلة أجريت معه في يوليو مع مجلة People، حيث قال إنه يعتقد أن ثقة الجمهور في الحقائق العلمية ستعود في النهاية.

وقال فاوتشي: "ما زلت أشعر بقدر من التفاؤل الحذر بأن هناك ملائكة أفضل في كل شخص سيخرجون".