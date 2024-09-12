living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رعب في مستشفى بريطاني.. مريض ميت في فرن المطبخ

12
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدأت الشرطة البريطانية التحقيق في حادثة مرعبة وبالغة الغرابة، حيث تم فقدان أحد المرضى في مستشفى بريطاني ليتم اكتشافه لاحقاً ميتا داخل الفرن في مطبخ المستشفى من دون أن يتمكن أي أحد من تفسير ما الذي حدث للمريض، وكيف فارق الحياة هناك.
 
وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية، واطلعت عليها "العربية.نت"، بدأت التحقيقات من قبل إدارة المستشفى والشرطة بعد العثور على مريض ميتاً في فرن تقديم الطعام في مستشفى كيتيرينج العام بمنطقة "نورثهامبتونشاير" إلى الشمال من العاصمة لندن (130 كيلو متر شمالاً).
 
وتم استدعاء الشرطة إلى المستشفى بعد اكتشاف جثة الرجل المجهول يوم الجمعة الماضية، حيث قامت قوات من الشرطة بتطويق المنطقة بينما كان الضباط يحققون.
 
وأكدت شرطة "نورثهامبتونشاير" منذ ذلك الحين أنها لا تتعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة.
 
ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية وصول الرجل إلى الفرن، فيما قال المستشفى إنهم يحققون في الظروف المحيطة بالمأساة.
 
وقالت المتحدثة باسم الشرطة: "تم استدعاء ضباط الشرطة إلى الوفاة المفاجئة لرجل في مستشفى كيتيرينج العام يوم الجمعة 6 سبتمبر".
 
وأضافت: "نحن لا نتعامل مع هذه الوفاة على أنها مشبوهة وسنعد تقريراً للطبيب الشرعي. إن أفكارنا مع عائلة الرجل وأصدقائه في هذا الوقت".
 
وقالت جولي هوج، كبيرة الممرضات في مجموعة مستشفيات جامعة نورثهامبتونشاير: "نحن نعمل مع الشرطة حتى يتمكنوا من إكمال تقرير للطبيب الشرعي حول ظروف هذا الحادث المأساوي.. إن أفكارنا مع عائلة الرجل وأحبائه. لن نعلق أكثر في هذا الوقت".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   