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في تجربة جديدة.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ قبالة ساحلها

12
SEPTEMBER
2024
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قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم الخميس، في أول عملية إطلاق لها منذ أكثر من شهرين.
 
وأفاد خفر السواحل الياباني أيضا بأن مقذوفا يُعتقد بأنه صاروخ باليستي أُطلق من كوريا الشمالية سقط بالفعل.
 
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصدر حكومي ياباني أنه لم ترد تقارير عن أضرار ناجمة عن الصاروخ المزعوم.
 
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا آخر في أول يوليو عندما زعمت أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا تكتيكيا جديدا يمكنه حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.
 
كما أرسلت الدولة المعزولة بالونات تحمل قمامة عبر الحدود إلى الجنوب على مدى الأيام القليلة الماضية، وهي حملة بدأت في مايو ردا على المنشورات المناهضة لبيونغيانغ التي أطلقها نشطاء من كوريا الجنوبية.
 
وكانت بيونغيانغ قد أعلنت الشهر الماضي أنها نقلت 250 قاذفة صواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود بين الكوريتين.
 
وتمر العلاقات بين الشمال والجنوب حاليا بواحدة من أكثر الفترات توترا منذ سنوات.
 
ولا تزال الكوريتان تقنيا في حالة حرب لأن النزاع الذي قام بينهما من 1950 إلى 1953 انتهى بهدنة وليس باتفاق سلام.
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