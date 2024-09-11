ترامب يعلق على مناظرته مع هاريس: "ثلاثة ضد واحد"

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أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أن مناظرته مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس هي "الأفضل" في مسيرته السياسية بأكملها.

وكتب عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "أعتقد أن هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت ثلاثة ضد واحد"، في إشارة إلى تحيز منظمي المناظرة لطرف هاريس.

وأضاف أن مناصريه رأوا أن مناظرته تمثل "انتصارا عظيما"، بينما وصفت عضو الكونغرس الأميركي الجمهورية مارغوري تايلور غرين تحيز قناة "آيه بي سي" نيوز ضد ترامب بالعار.

وكتبت تايلور غرين عبر حسابها على منصة "إكس": "(آيه بي سي) عار، هاتفي ينفجر برسائل متواصلة حول مدى انحياز (آيه بي سي) خلال هذه المناظرة".

وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية تزامنا مع سير المناظرة أن 63 بالمئة من الناخبين يرون أن أداء هاريس كان أفضل من ترامب.

وجرت فجر اليوم المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا، نظمتها شبكة "آيه بي سي" نيوز.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

ماذا حدث قبل المناظرة؟

تعد هذه المناظرة لحظة حاسمة في منافسة محتدمة حيث تأتي قبل 8 أسابيع فحسب من انتخابات 5 نوفمبر، وقبل أيام من بدء التصويت المبكر في بعض الولايات.

هاريس هي أول سيدة وسوداء وجنوب آسيوية تتولى نيابة الرئاسة في الولايات المتحدة، قد وصلت إلى فيلادلفيا الإثنين، بعدما أمضت الأيام الخمسة الماضية في فندق تستعد مع فريقها للمناظرة.

أشارت تقارير الى أن أحد مساعديها ارتدى بدلة رسمية واسعة وربطة عنق طويلة في زيّ مشابه لما يرتديه ترامب عادة، لتعتاد هاريس على توجيه الكلام إليه وتدلي بأفضل ما لديها ضده.

فريق ترامب أكد أن الملياردير الجمهوري اعتمد نهجاً أكثر استرخاء قبل المناظرة.

اختار ترامب أن يحضر الى فيلادلفيا قبل ساعتين فقط من الموعد، وأبقى تحضيراته محدودة.

من المقرر أن يعقد المرشحان لمنصب نائب الرئيس، الديمقراطي تيم والز والجمهوري جاي دي فانس، مناظرة في 1 أكتوبر.