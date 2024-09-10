كيت ميدلتون تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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قالت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، الاثنين، إنها أنهت برنامج علاجها الكيميائي الوقائي ضد السرطان وستشارك في عدد من المناسبات العامة في وقت لاحق من العام.

وأوضحت كيت (42 عاما)، وهي زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام، أن طريقها للتعافي تماما من المرض سيكون طويلا.

وخضعت أميرة ويلز، لعملية جراحية كبيرة في البطن في يناير كشفت عن وجود ورم سرطاني، وتتلقى العلاج منذ ذلك الحين.

وقالت في رسالة شخصية أصدرها مكتبها "مع قرب انتهاء الصيف، لا أستطيع أن أصف لكم مدى الارتياح الذي أشعر به بعدما أكملت أخيرا علاجي الكيميائي".

وأضافت "كانت الأشهر الـ9 الماضية صعبة جدا علينا كعائلة. فالحياة كما تعرفون يمكن أن تتغير في لحظة، وعلينا أن نجد طريقة للتنقل عبر المياه العاصفة والطريق المجهول".

وظهرت كيت لأول مرة منذ الكشف عن مشاكلها الصحية في يونيو خلال العرض العسكري السنوي للاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز، كما ظهرت في بطولة ويمبلدون للتنس في يوليو.

ومن ضمن الإعلان الأخير، نشر قصر كنسينغتون مقطع فيديو لكيت مع وليام وأطفالهما الثلاثة تم تصويره في نورفولك.

وقالت كيت "رحلة السرطان معقدة ومخيفة وغير متوقعة للجميع، وخاصة لأقرب المقربين منك".

وأضافت قائلة "هي بكل تواضع تضعك أيضا وجها لوجه مع نقاط ضعفك بطريقة لم تفكر فيها من قبل، وتمنحك منظورا جديدا لكل شيء".

وتابعت "ذكرتني هذه الفترة، أنا ووليام، بضرورة التفكير والشعور بالامتنان على الأشياء المهمة، رغم بساطتها، في الحياة، والتي غالبا ما نعتبرها من المسلمات".

أميرة ويلز تظهر للمرة الأولى بعد "التقدم الجيد" لعلاجها

أميرة ويلز تظهر للمرة الأولى بعد "التقدم الجيد" لعلاجها