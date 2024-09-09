الأمم المتحدة: العمليات الاسرائيلية تفاقم الوضع "المأسوي" في الضفة الغربية

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رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تؤدي إلى تفاقم وضع "مأسوي" أساسا، بسبب أعمال عنف يرتكبها مستوطنون ويسقط فيها ضحايا.



وفي كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ندد تورك بتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.



وقال: "في الضفة الغربية، تؤدي عمليات قاتلة ومدمرة بلغ بعضها حدا غير مسبوق خلال العقدين الماضيين، إلى تفاقم الوضع المأسوي المتردي أصلا بسبب أعمال عنف مميتة يرتكبها مستوطنون".



وأكد تورك أن "نحو 10 آلاف فلسطيني محتجزون في سجون أو منشآت عسكرية إسرائيلية خاصة"، مرجحا أن يكون العدد الحقيقي "أعلى" من ذلك.



وأضاف أن "الكثير" من هؤلاء الأشخاص احتجزوا "تعسفيا"، وتوفي أكثر من 50 شخصا "بسبب الظروف غير الإنسانية وسوء المعاملة".