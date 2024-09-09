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ترامب يهدد المحامين والمانحين ومسؤولي الانتخابات بالسجن

9
SEPTEMBER
2024
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حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، من أنه سيحاول سجن أي شخص ينخرط في "سلوك عديم الضمير" خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
 
وقد أصدر ترامب التهديد في منشور على موقعه الاجتماعي "Truth Social"، وكرر فيه مزاعمه بأن "انتخابات 2020 سُرقت"، متهمًا الديمقراطيين بـ"الغش والخداع".
 
وذكر المرشح الجمهوري: "ستكون انتخابات 2024 تحت التدقيق المهني، وعندما أفوز، ستتم محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين غشوا إلى أقصى حد يسمح به القانون، والذي سيشمل أحكاما بالسجن لفترات طويلة حتى لا يحدث هذا الفساد للعدالة مرة أخرى".
 
وأضاف: "يرجى الحذر من أن هذا الأمر يمتد إلى المحامين والعاملين السياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين".
 
وتابع: "سيتم البحث عن المتورطين في سلوك عديم الضمير وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم بمستويات لم نشهدها من قبل للأسف في بلدنا".
 
وفي الفترة التي سبقت انتخابات 2020، بدأ ترامب في إصدار تحذيرات بشأن التدخل في العملية الانتخابية، والتي ازدادت حدتها بعد خسارته، وانتهت بمهاجمة حشد لمبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير في محاولة لمنع التصديق على انتخاب جو بايدن. 
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