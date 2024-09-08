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"العدالة والتنمية" التركي: الولايات المتحدة قلقة إزاء التقارب المحتمل بين تركيا وسوريا

8
SEPTEMBER
2024
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روسيا اليوم: أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عمر جيليك أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء التقارب التركي السوري، في حين تواصل تزويد حزب العمال الكردستاني بالمساعدات العسكرية.

وحول احتمالات عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، أكد جيليك أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي مواعيد، مشيرا إلى أنه ينبغي أولا أن يكون هناك اجتماع بين وزراء الخارجية.

 

وأضاف جيليك لقناة "خبر تورك" التلفزيونية: "من المثير للاهتمام أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء هذا الأمر".

 

وأشار إلى أن واشنطن أبدت استياءها من اللقاء بين الأسد والرئيس التركي آنذاك عبد الله غول، والذي جرى حتى قبل بدء الأزمة السورية، واصفة سوريا بـ"الدولة المنبوذة".

 

وتابع: "الوضع الآن واضح، الولايات المتحدة قدمت دعما لحزب الاتحاد الديمقراطي (الذي يعتبر منظمة إرهابية في تركيا) وحزب العمال الكردستاني السوري والهياكل التي نسميها منظمات إرهابية، إن تقاربنا مع سوريا هو كابوس للمنظمة الإرهابية. ومن الواضح أن الدول التي ترعى المنظمات الإرهابية تسعى جاهدة لضمان عدم التطبيع".

 

وأكد أردوغان في وقت سابق أن أنقرة لن تسمح لحزب العمال الكردستاني بإقامة دولة إرهابية على حدودها.

روسيا اليوم
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