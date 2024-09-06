مقتل المواطنة الأميركية في الضفة.. واشنطن تجمع المعلومات

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أعلنت الخارجية الأميركية إنها علمت بمقتل المواطنة الأميركية في الضفة الغربية وإنها بصدد جمع مزيد من المعلومات عن ملابسات الحادثة.



من جهته، قال السفير الأميركي في "إسرائيل" إن "السفارة تعمل على جمع مزيد من المعلومات بشأن ظروف وفاة المواطنة الأميركية في الضفة".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في "إدعاء" مقتل مواطنة أجنبية بإطلاق نار في الضفة الغربية.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس مقتل المتضامنة الأميركية من أصول تركية، عائشة نور إزغي (26 عاما)، بعيد إصابتها في الرأس برصاص جنود إسرائيليين جنوب نابلس.