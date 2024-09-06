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"ابقوا بالمنازل".. حظر تجوال وتحذير للسكان في ولاية أميركية بسبب فيروس قاتل

6
SEPTEMBER
2024
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أصدرت ولاية فيرمونت، التي انضمت مؤخرًا إلى ولاية ماساتشوستس، أوامر بالبقاء في المنزل ليلاً كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) القاتل.
 
يذكر أن هذا الفيروس النادر، ينتقل عن طريق البعوض، ويتسبب في نحو 30% من الحالات تورم المخ والقيء والنوبات، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.
 
وأوصت هيئة الصحة في فيرمونت المواطنين في المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان، مثل بيرلينغتون، بالبقاء في منازلهم بين الساعة 6 مساءً و6 صباحًا، عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail.
 
وتم العثور على 47 مجموعة من البعوض المصاب بالفيروس في 11 مجتمعًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم اكتشاف 14 مجموعة فقط في ثلاث مدن.
 
وتزامن ذلك مع الإعلان عن حظر التجوال في مقاطعات متعددة في ماساتشوستس، حيث تم تأجيل العديد من الفعاليات الصيفية بما في ذلك المهرجانات والحفلات الموسيقية. يُذكر أن حالات الإصابة بـ EEE ارتفعت منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن الفيروس لا يزال نادرًا نسبيًا.
 
وفي وقت سابق، توفي ستيفن بيري، البالغ من العمر 41 عامًا وأب لأربعة أطفال، في نيو هامبشاير بعد إصابته بالفيروس، وهي أول حالة وفاة في الولاية منذ عشر سنوات. وبدون وجود لقاح أو علاج للفيروس، تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للتعامل مع هذا التهديد الصحي.
 
وفيروس EEE ينتمي إلى عائلة الفيروسات الطخائية (Togaviridae) وجنس الفيروسات ألفا (Alphavirus)، وينتقل عبر لدغات البعوض، ويؤدي إلى التهاب الدماغ الخطير لدى البشر والخيول.
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