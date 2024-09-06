بلينكن يؤكد إنجاز 90% من اتفاق الهدنة بغزة

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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه يتعين على إسرائيل وحركة «حماس» حل القضايا المتبقية من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وقال بلينكن في بيان: «بناء على ما رأيته، جرى التوافق على نحو 90 في المئة لكن هناك قضايا قليلة بالغة الأهمية لا تزال عالقة بما في ذلك ما يسمى بمحور فيلادلفيا على الطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر».

وذكر أن هناك أيضاً بعض الخلافات حول كيفية "مبادلة الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين".

وأضاف بلينكن: «أتوقع في الأيام المقبلة أن ننقل لإسرائيل وأن ينقلا (قطر ومصر) لحماس أفكارنا، نحن الثلاثة، بشأن كيفية حل المسائل العالقة المتبقية».