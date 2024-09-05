وزير خارجية الاردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية باتجاه الأردن سنعتبربها إعلان حرب

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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ان "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة باتجاه الأردن، سننظر له على أنه إعلان حرب".

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك: "إن الوقت حان كي تقوم ألمانيا بواجبها الدولي والإنساني وتفرض عقوبات على إسرائيل".



وأضاف: "لن نرسل جنودنا ليكونوا أهدافا بصراع لم يحسم ومن يريد السلام عليه أن يبحث عن جذوره".



وتابع: "إذا قطعت الكهرباء عن مخيمات اللجوء نتيجة انقطاع الدعم فلن نستطيع أن نوفر الكهرباء لهم".



وأكد أن "ألمانيا سباقة في الضغط من أجل تطبيق القانون الدولي والإنساني، ومكانة ألمانيا وقيمها تفرض عليها اتخاذ خطوات واضحة بشأن فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين الذين يبثون ثقافة الكراهية ويحرضون على القتل ويبررون قتل الأبرياء ويدفعون المنطقة نحو التصعيد".



وقال": "آن الوقت لألمانيا لاتخاذ خطوات منسجمة مع المواقف الألمانية التاريخية والقانون الدولي الإنساني، وأن تفرض عقوبات على إسرائيل، لأنه من الواضح أن نتنياهو لم يستمع لمجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل ونصحية أصدقائه في الغرب".



ورأى أن "التصعيد سيستمر إذا لم يواجه نتنياهو تبعات لما يقوم به من تدمير لحاضر ومستقبل المنطقة".