مصدر في حماس للـLBCI بشأن محور فيلادلفيا: نتنياهو متمسك بالسيطرة على المحور لدوافع شخصية وسياسية

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أكد مصدر في حركة حماس أن "نتنياهو، الذي يشترط استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا لضمان نجاح المفاوضات، كان في الأصل من المصوتين لصالح الانسحاب من هذا المحور في عام 2004."

وأشار المصدر للـLBCI إلى أنه "على الرغم من موافقة حزبه والجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع وحليفته الولايات المتحدة على الانسحاب، لا يزال نتنياهو متمسكًا بالسيطرة على المحور لدوافع شخصية وسياسية، وليس لأسباب أمنية حقيقية، وأكبر دليل على ذلك هو أن 80-90٪ من أسلحة حماس تصنع محليًا، ولو كان نتنياهو جادًا في موقفه، لكان قد طرح شرط السيطرة على المحور منذ بداية الحرب."

ولفت إلى أنه "مع ذلك، حتى الثاني من تموز الماضي، لم يكن هذا المحور جزءًا من المفاوضات، وطرحه فقط بهدف عرقلة التقدم فيها."