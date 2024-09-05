فيديو.. بث لقطات جديدة لحادثة اغتيال جون إف كينيدي

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ظهرت لقطات جديدة تُظهر موكب الرئيس جون إف. كينيدي وهو يسرع على طريق سريع في دالاس باتجاه المستشفى بعد إصابته بجروح قاتلة، وستُطرح هذه اللقطات في مزاد لاحقًا هذا الشهر.

ونقلت شبكة سي بي إس الأميركية عن ستيفن فاجين، أمين متحف "الطابق السادس" في ديلي بلازا، الذي يروي قصة اغتيال كينيدي في 22 نوفمبر 1963: "هذه الصور والأفلام لا تزال موجودة، وغالبًا ما يتم اكتشافها أو إعادة اكتشافها في العليات أو المرائب".

ستعرض دار المزادات "RR Auction" الفيلم المنزلي 8 مم في بوسطن في 28 سبتمبر. يبدأ الفيلم بديل كاربنتر الأب وهو يفوت الليموزين التي كانت تحمل الرئيس والسيدة الأولى جاكلين كينيدي، ولكنه يصور بقية المركبات في الموكب أثناء سيرها في شارع ليمون باتجاه وسط المدينة. ثم تظهر اللقطات بعد إصابة كينيدي، حيث يستمر كاربنتر في التصوير بينما يسرع الموكب على الطريق السريع I-35.

وقال بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي لدار المزادات: "هذا أمر مذهل، بالألوان، ويمكنك أن تشعر بالسرعة التي تبلغ 80 ميلاً في الساعة".

وتُظهر اللقطات من طريق I-35، التي تستمر حوالي 10 ثوانٍ، العميل السري كلينت هيل، الذي قفز على ظهر الليموزين عندما انطلقت الطلقات، وهو يقف في وضع واقف فوق الرئيس وجاكلين كينيدي، التي يمكن رؤية زيها الوردي.

وقال هيل: "لم أكن أعرف ما إذا كانت هناك طلقات أخرى قادمة أم لا. كان لدي تصور بأن هناك احتمالاً لوجود طلقات أخرى عندما صعدت إلى هناك".

وأُطلقت الطلقات بينما كان الموكب يمر عبر ديلي بلازا أمام مستودع كتب مدرسة تكساس، حيث وُجد لاحقًا أن القاتل لي هارفي أوزوالد تمركز في الطابق السادس.

وتم تصوير الاغتيال نفسه في فيلم شهير من قبل أبراهام زابرودر.

وبعد إطلاق الطلقات، انعطف الموكب إلى طريق I-35 وسارع باتجاه مستشفى باركلاند التذكاري، حيث أُعلن عن وفاة كينيدي. كان هذا نفس الطريق الذي كان من المقرر أن يسلكه الموكب لتوصيل كينيدي إلى محطته التالية، وهي خطاب في مركز التجارة.

وقال جيمس غيتس، حفيد كاربنتر، إنه على الرغم من أن عائلته كانت تعلم أن جده لديه فيلم من ذلك اليوم، إلا أنه لم يُتحدث عنه كثيرًا. لذلك قال غيتس إنه عندما تم تمرير الفيلم إليه، مع غيره من أفلام العائلة المخزنة في صندوق حليب، لم يكن متأكدًا تمامًا مما صوّره جده، الذي توفي في عام 1991 عن عمر 77 عامًا.

لقطات صادمة

قال غيتس إنه عرض الفيلم على جدار غرفة نومه حوالي عام 2010، وكان في البداية غير منبهر باللقطات من شارع ليمون. لكن بعد ذلك، شاهد اللقطات من طريق I-35 أمام عينيه. قال: "كان ذلك صادمًا".

وقد أصيب بالذهول بشكل خاص من موقف هيل الخطير على ظهر الليموزين.

وبعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى، كان هيل على الهاتف مع المدعي العام روبرت كينيدي، وفقًا لتقرير CBS Bay Area.

وقال هيل: "سألني 'ما مدى سوء الوضع؟' ولم أرغب في إخباره أن شقيقه قد مات. لذلك قلت: 'إنه أسوأ ما يمكن أن يكون'، ومع ذلك أغلق الخط".

في حوالي الوقت الذي نُشر فيه كتاب هيل "السيدة كينيدي وأنا" في عام 2012، تواصل غيتس مع هيل ومؤلفة الكتاب المشاركة، ليزا مكوبين، التي أصبحت فيما بعد زوجته في عام 2021.

وقالت مكوبين هيل إن غيتس كان شخصًا حساسًا بما يكفي ليرغب في أن يرى هيل اللقطات قبل أن يفعل أي شيء آخر بها. وأضافت: "على الرغم من أنني كنت على دراية بوصف هيل لموقفه فوق الليموزين وهو يسرع على الطريق السريع، فإن رؤية اللقطات الفعلية وهي تحدث... يجعل قلبك يتوقف قليلاً".

وأصدرت دار المزادات صورًا ثابتة من لقطات الفيلم لكنها لم تصدر علنًا الجزء الذي يُظهر الموكب وهو يسرع على الطريق السريع.

وقال فارس روكستول الثالث، المؤرخ وصانع الأفلام الوثائقية والمحلل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي شاهد الفيلم، إنه يُظهر الاندفاع إلى باركلاند بطريقة أكثر اكتمالًا من لقطات الأفلام الأخرى المجزأة التي شاهدها.

وأضاف أن اللقطات تقدم "نظرة جديدة على الموكب نحو باركلاند"، ويأمل أن يتم استخدام الفيلم من قبل صانعي الأفلام بعد بيعه في المزاد.

وأوضح فاجين أن الاغتيال كان حدثًا صادمًا للغاية لدرجة أنه كان من الطبيعي أن يحتفظ الناس بالمواد المتعلقة به، لذلك دائمًا ما تكون هناك فرصة لظهور مواد جديدة.

وأضاف أن المؤرخين تساءلوا لسنوات عن رجل شوهد في إحدى الصور وهو يلتقط صورًا.

وقال: "لسنوات لم نكن نعرف من هو هذا المصور، أو أين كانت كاميرته، أو أين كانت هذه الصور".

ثم في عام 2002، دخل جاي سكاكغس إلى المتحف حاملاً صندوقًا صغيرًا تحت ذراعه. كان هو المصور الذي تم التقاط صور له في ذلك اليوم، وداخل ذلك الصندوق كان هناك 20 صورة من ديلي بلازا قبل وبعد الاغتيال، بما في ذلك الصور الملونة الوحيدة المعروفة لبندقية يتم إزالتها من مستودع كتب مدرسة تكساس.

وقال فاجين: "لقد سلمنا هذا الصندوق فقط".

في ديسمبر 2022، أصدر الأرشيف الوطني والإدارة الأمريكية سجلاً يتضمن 13,173 وثيقة تتعلق باغتيال كينيدي، وذلك بعد أن أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يسمح بالكشف عنها مع الاحتفاظ بآلاف الوثائق الحساسة الأخرى.

في ذلك الوقت، قال الأرشيف إن 97% من حوالي 5 ملايين صفحة في مجموعتها المتعلقة بالاغتيال قد تم الإفراج عنها للجمهور. لكن بعض الخبراء قالوا إن الحكومة ما زالت تحجب أو تحجب معلومات مهمة قد تلقي بظلال سلبية على وكالة المخابرات المركزية (CIA) أو وكالات أخرى.