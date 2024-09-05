ضحية لاعب فالنسيا: أغلق "الحمام".. واعتدى علي جنسياً

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كشفت إحدى ضحايا رافا مير مهاجم نادي فالنسيا الإسباني أن الأخير اعتدى عليها جنسيا في الحمام بعدما أغلق الباب خلفه.

وكانت الشرطة الإسبانية اعتقلت مير مهاجم نادي فالنسيا يوم الثلاثاء بعد تلقيها شكاوى من فتاتين تدعيان تعرضهما للاغتصاب من قبل اللاعب.

ونشرت "إل موندو" الإسبانية تقرير الحرس المدني الإسباني جاء فيه: تعرضت الضحيتان للاعتداء الجنسي بدءا من سيارة الأجرة التي أقلت اللاعب والفتاتين من النادي الليلي إلى بيته، عندما قام بملامسة إحداهما في الطريق إلى المنزل ما دعاها إلى طلب تغيير مكانها في السيارة بسبب المضايقات.

وأضاف تقرير الحرس المدني نقلا عن "إل موندو": اصطحب مير إحدى الفتاتين إلى الحمام وأغلق الباب خلفه ما دعاها إلى البكاء والتوسل إليه كي يتركها تخرج، إلا أنه رفض واعتدى عليها جنسياً.

وقضى مير الليلة الأولى في التوقيف قبل أن يفرج عنه بكفالة يوم الخميس وفقا لحديث محاميه الذي أكد "أن كل شيء على ما يرام، وأن اللاعب مرتاح وسيكشف فريق الدفاع التفاصيل حول الحادثة قريباً.