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زلزال بقوة 6.2 يضرب منطقة "حزام النار بالمحيط الهادي"

5
SEPTEMBER
2024
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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات، الخميس، قبالة الساحل الشمالي لبابوا-غينيا الجديدة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
 
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادي على بُعد نحو 300 كيلومتر شرقي بلدة فانيمو، التي تستعد لاستضافة البابا فرنسيس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 
والزلازل شائعة في بابوا-غينيا الجديدة التي تقع فوق "حزام النار في المحيط الهادي" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها بعضا إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.
 
وعلى الرغم من أنّ هذه الزلازل نادراً ما تتسبّب بأضرار كبيرة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى انهيارات أرضية مدمّرة.
 
ووصل البابا فرنسيس هذا الأسبوع إلى إندونيسيا، المحطة الأولى من جولة تستمر 12 يوما.
 
ويتوجه البابا فرانسيس، الجمعة، إلى بابوا-غينيا الجديدة ذات الأغلبية المسيحية في زيارة تستغرق ثلاث ليال تتخلّلها محطة لفترة وجيزة في نفانيمو، وهي بلدة ساحلية نائية تقع بالقرب من حدود البلاد مع إندونيسيا.
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