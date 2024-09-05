قاتل الأربعة رمياً بالرصاص في أميركا طفل عمره 14 عاماً واستسلم للشرطة

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طفل عمره 14 عاماً، هو من قتل 4 أشخاص، أمس الأربعاء، في مدرسة Apalachee الثانوية بمدينة Winder في ولاية جورجيا الأميركية.. اسمه Colt Gray "وسيتم توجيه تهمة القتل إليه والتعامل معه كشخص بالغ".

أما ضحاياه، فهم طالبان عمر كل منهما 14 عاماً، إضافة لمعلم عمره 39، ومعلمة بعمر 53 عاماً، وأصاب 9 آخرين بجروح، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، وفقًا لما علمت وسائل الإعلام المحلية من Chris Hosey مدير FBI في مقاطعة Barrow بجورجيا.

وقال هوزي إن المشتبه به استسلم لسلطات إنفاذ القانون فور مواجهته، فيما وصف Jud Smith قائد شرطة مقاطعة Barrow الحادث بأنه "شرير" في مؤتمر صحافي قصير عقده، وفيه قال أيضاً إن "هذا تحقيق متغير للغاية، ومبكر جداً"، مضيفاً أن القاتل كان يتعاون مع السلطات وسيتم اتهامه بالقتل.

قال أيضاً إن القاتل "استسلم وسقط على الأرض وقمنا باحتجازه". وأعرب عن أسفه على "الشر الخالص" و"الحدث البغيض" الذي وقع في المدرسة.

وقال إن الجرحى أصيبوا بطلقات نارية بطريقة أو بأخرى "ولم يتضح بعد الدافع، ولا نعرف ما إذا كان الضحايا مستهدفين أو ما إذا كانت هناك صلة بينهم ومطلق النار "لا أعرف لماذا حدث ذلك. قد لا أعرف أبدًا. قد لا نعرف على الإطلاق"، وفق تعبيره.

وورد بخبر منفصل في "العربية.نت" أمس الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، نشر بياناً عبر حسابه الرسمي في منصة "X" التواصلية، أعرب فيه عن حزنه من الحادث.