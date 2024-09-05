صاعقة تضرب قوس قسطنطين الأثري في روما

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تعرض قوس قسطنطين، قرب معلم الكولوسيوم في روما، لأضرار بسبب صاعقة ضربته، يوم الثلاثاء، خلال عاصفة عنيفة تخللها هطول أمطار غزيرة على العاصمة الإيطالية، على ما أفادت السلطات المحلية الأربعاء.

وقالت ناطقة باسم معلم الكولوسيوم الأثري "جُمعت كل الأجزاء (التي سقطت أرضا من القوس بعد الصاعقة)، ووُضعت في مكان آمن".

ويبلغ ارتفاع القوس 25 مترا، وهو يخضع لأعمال صيانة منذ الاثنين. ويشكل هذا المعلم أكبر أقواس النصر الثلاثة التي لا تزال محفوظة في روما.

بعد صيف حار وجاف، تعرضت روما بعد ظهر الثلاثاء لعاصفة مفاجئة، صاحبتها أمطار غزيرة ورياح قوية ورعد وبرق.

وهطل في المعدل أكثر من 80 ميليمترا من الأمطار في المتر المربع على وسط المدينة التاريخي، ما يعادل تقريبا كمية الأمطار المسجلة في المعدل خلال شهر خريفي، وفق بلدية روما.

وتسببت رياح بسرعة 90 كيلومترا في الساعة بسقوط أشجار.

ويقول الخبراء إن تغير المناخ يغيّر توازنات الطقس ويزيد من وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة.

وعلق رئيس بلدية روما روبرتو غوالتيري قائلا "من الواضح بشكل متزايد أن قضية تغير المناخ وتأثيراتها على حياتنا باتت حتمية".