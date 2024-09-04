مقتل ثلاثة أشخاص في استهداف مسيّرة لمركبتهم في كردستان العراق

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قُتل ثلاثة أشخاص الأربعاء حين استهدفت مسيّرة مركبتهم في كردستان العراق، على ما قال لوكالة فرانس برس مسؤول محلي في الإقليم حيث يشنّ الجيش التركي بانتظام ضربات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.



وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية، حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".



وقال قائممقام قضاء دوكان سيروان سرحد لوكالة فرانس برس "قصفت طائرة مسيّرة ظهر اليوم (الأربعاء) على طريق دوكان - خلكان سيارة من نوع لاندكروزر (...) ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص".