اتهام امرأة من تكساس بمحاولة إغراق طفلة أميركية فلسطينية

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وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات رسميا لامرأة من ولاية تكساس الأميركية بسبب محاولة إغراق طفلة أميركية فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر 3 سنوات في مايو، في واقعة قالت الشرطة المحلية إن دافعها هو التحيز العنصري.

ووجهت هيئة المحلفين الكبرى، في مقاطعة تارانت، الاتهامات للمشتبه بها إليزابيث وولف البالغة من العمر 42 عاما، في لائحة اتهام قدمت الشهر الماضي وتضمنت فرض عقوبة مشددة على ارتكاب جريمة كراهية، وذلك وفقا لسجلات المحكمة التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء. وقد يؤدي هذا إلى تغليظ عقوبة وولف إذا ثبتت إدانتها.

ووولف متهمة بالشروع في جريمة قتل قد تصل عقوبتها للإعدام لطفلة دون العاشرة والتسبب عمدا في إصابة جسدية للطفلة.

ويشير تقرير الشرطة إلى أن الواقعة حدثت في مايو في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولِس في منطقة دالاس فورت وورث، عندما تشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة، وكان مع الأم في المسبح أيضا ابن عمره 6 أعوام، بعد أن سألت المشتبه بها الأم عن المكان الذي تنحدر منه.

وذكر تقرير الشرطة أن المشتبه بها حاولت إغراق الطفلة والإمساك بالطفل الآخر.

وقالت الشرطة إن الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقرت السلطات الطبية بسلامة الطفلين.

وحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات التي يواجهها المسلمون والعرب واليهود الأميركيون منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشهدت الولايات المتحدة أيضا في الآونة الأخيرة:

عملية طعن قاتلة لطفل فلسطيني أميركي يبلغ من العمر 6 سنوات في إيلينوي في أكتوبر.

كما طُعن أميركي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير.

وتم إطلاق النار على 3 طلاب من أصل فلسطيني في فيرمونت في نوفمبر.

وفي أغسطس، صدر حكم على طالب سابق بجامعة كورنيل بالسجن 21 شهرا بسبب نشر تهديدات ضد اليهود عبر الإنترنت.

كما تم اتهام مواطن أردني في فلوريدا بتهديد شركات بسبب الاعتقاد بأنها تدعم إسرائيل.