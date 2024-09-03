واشنطن تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي.. وتكشف السبب

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أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، مشيرة إلى أنه تم شراؤها على نحو ينتهك العقوبات الأميركية.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، في بيان: "صادرت وزارة العدل طائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه".

وأشار البيان إلى أن الطائرة من طراز داسو فالكون 900 إي.إكس.

وتشهد فنزويلا، هذا البلد الغني بالنفط في أميركا الجنوبية، أزمة سياسية منذ الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو.

وأثار إعلان فوز مادورو (61 عاما) بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية.

ويتهم مادورو بانتظام مرشح المعارضة الفنزويلية لانتخابات الرئاسة غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف ويصفه بـ"الجبان".

وصادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، على الفوز المُعلن لمادورو في الانتخابات الرئاسية، وهو قرار وصفه الأخير بأنه "تاريخي ولا جدال فيه" بينما اعتبرته المعارضة "باطلا ولاغيا".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن سابقا أن هناك "أدلة قاطعة" على أن أوروتيا فاز بالانتخابات الرئاسية.